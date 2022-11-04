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Італія заповнила свої газосховища на понад 95%, – Reuters

Країна зможе пережити зиму без російського газу.

Італія заповнила свої газосховища на понад 95%, – Reuters
Фото: ЕРА/UPG

Італія готується до зими, під час якої газове постачання з Росії може бути припинене.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Італія була великим імпортером російського газу, але, перейшовши на постачання з інших країн, зокрема з Алжиру, заповнила свої резервуари для зберігання та скоротила споживання.

“Досягнутий результат має важливе значення для майбутньої зими, і він не виглядав ймовірним ще в липні, коли цільовий показник у 90% сам по собі здавався досить складним завданням”, – сказав генеральний директор газової мережі Snam Стефано Веньєр.

Крім того, жовтень в Італії був незвично теплим, що дало країні можливість зекономити 910 млн євро.

 

Нагадаємо, у кінці вересня видання Bloomberg писало про те, що російський газ зараз становить лише 10% італійських поставок після того, як країна почала активно діверсіфикувати джерела газу на тлі газового шантажу Росії.

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