Італія переживе зиму без російського газу, – Bloomberg

Російський газ зараз становить лише 10% італійських поставок після того, як країна почала активно діверсіфикувати джерела газу на тли газового шантажу Росії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що Італія вже забезпечила достатній обсяг альтернативних поставок газу з Північної Африки, щоб компенсувати будь-які дефіцити цієї зими, якщо Росія негайно припинить експорт до країни.

Збільшення очікуваних поставок газу з Алжиру та Єгипту зможе покрити решту поставок, які Італія досі отримує з Росії, зазначили співрозмовники агентства. Спочатку Італія розраховувала досягти незалежності від російського газу до весни 2025 року, але вона повинна розширити свої регазифікаційні потужності, щоб повторити результати цієї зими.

Російський газ наразі становить близько 10% італійського імпорту, в порівнянні з приблизно 40% до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому. Водночас дуже холодна зима, пошкодження трубопроводів або затримка з новими поставками можуть перешкодити зусиллям Італії.

Прем'єр-міністр країни Маріо Драгі, який йде у відставку, шукав шляхи забезпечення поставок газу, щоб захистити Італію від можливих перебоїв у постачанні з боку Росії, яка шантажує ЄС через накладені санкції у відповідь на вторгнення. Італія була однією з найуспішніших країн у пошуку альтернативних джерел постачання.

Нагадаємо, цієї зими Європа може імпортувати майже на 40% більше скрапленого газу, ніж минулого року. Завдяки цьому вдасться компенсувати поставки газу з Росії.