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Шмигаль розповів про майже 50 зустрічей з партнерами, зокрема на полях Генасамблеї ООН: про що домовилися

Разом із дружиною Президента глава уряду відвідав США і Великобританію.

Шмигаль розповів про майже 50 зустрічей з партнерами, зокрема на полях Генасамблеї ООН: про що домовилися
Фото: пресслужба кабміну

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про результати домовленостей із партнерами, як відбулися минулого тижня.

Про це він повідомив на засіданні уряду.

Шмигаль із першою леді Оленою Зеленською працювали у США та Великобританії.

"Наша команда провела близько 50 різних зустрічей. Більшість із них відбулися на полях Генеральної асамблеї ООН. Це дуже важливий майданчик багатосторонньої дипломатії", - зазначив прем'єр.

Він зазначив, що з партнерами і союзниками працювали над п'ятьма ключовими темами, серед яких:

  • безпека українських ядерних об’єктів та демілітаризація Запорізької атомної електростанції;
  • фінансова підтримка України;
  • конфіскація російських активів та відновлення нашої держави;
  • покарання російських воєнних злочинців та гарантії безпеки для України;
  • продовження "зернової ініціативи" для подолання продовольчої кризи у світі.

Нагадаємо, Шмигаль і Зеленська зустрілися минулого тижня з Генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Сторони обговорили підтримку України, захист дітей і полонених та залучення можливостей організацій системи ООН в Україні для гуманітарного реагування на деокупованих територіях.

На Генасамблеї ООН також виступив Президент Володимир Зеленський. За його словами, використання голоду як зброї повинно мати таку ж відповідь, як застосування ядерного чи хімічного озброєння.

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