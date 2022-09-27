Шмигаль розповів про майже 50 зустрічей з партнерами, зокрема на полях Генасамблеї ООН: про що домовилися

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про результати домовленостей із партнерами, як відбулися минулого тижня.

Про це він повідомив на засіданні уряду.

Шмигаль із першою леді Оленою Зеленською працювали у США та Великобританії.

"Наша команда провела близько 50 різних зустрічей. Більшість із них відбулися на полях Генеральної асамблеї ООН. Це дуже важливий майданчик багатосторонньої дипломатії", - зазначив прем'єр.

Він зазначив, що з партнерами і союзниками працювали над п'ятьма ключовими темами, серед яких:

безпека українських ядерних об’єктів та демілітаризація Запорізької атомної електростанції;

фінансова підтримка України;

конфіскація російських активів та відновлення нашої держави;

покарання російських воєнних злочинців та гарантії безпеки для України;

продовження "зернової ініціативи" для подолання продовольчої кризи у світі.

Нагадаємо, Шмигаль і Зеленська зустрілися минулого тижня з Генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Сторони обговорили підтримку України, захист дітей і полонених та залучення можливостей організацій системи ООН в Україні для гуманітарного реагування на деокупованих територіях.

На Генасамблеї ООН також виступив Президент Володимир Зеленський. За його словами, використання голоду як зброї повинно мати таку ж відповідь, як застосування ядерного чи хімічного озброєння.