БЕБ виявила в одній із західних областей України понад 380 млн гривень ризикових сум

За результатами інформаційно-аналітичної роботи співробітники БЕБ виявили передумови до заподіяння шкоди економічній безпеці України від фінансово-господарської діяльності низки суб’єктів господарювання.

Про це повідомляє сайт Бюро економічної безпеки.

Аналітики БЕБ встановили, що на початку 2022 року двома СГД заявлено понад 26,5 млн гривень бюджетного відшкодування податку на додану вартість за товарними залишками, імпортованими протягом 2021 – 2022 років. Проведеними заходами також встановлено, що в січні – квітні 2022 року ще 15 компаній заявили понад 360 млн гривень до бюджетного відшкодування ПДВ в одній із західних областей України.

Наприклад, одна із зазначених компаній, що здійснює діяльність у сфері торгівлі, зокрема і тютюновими виробами, заявила до відшкодування понад 144 млн гривень.

Водночас, за наявною інформацією, згадані суб’єкти господарювання не здійснювали операцій з експорту та/або реалізації товарних залишків, що може свідчити про їх фактичну відсутність.

З метою мінімізації та усунення загроз економічній безпеці України від діяльності згаданих підприємств та підвищення ефективності прийняття управлінських рішень щодо сумнівного відшкодування ПДВ співробітники БЕБ надіслали відповідні рекомендації Державній податковій службі України та обласному Головному управлінню ДПС і запропонували провести перевірку достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість товариствам. Також запропоновано дослідити наявність в останніх товарних залишків у складських приміщеннях та законність їх походження.

Фахівці Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ систематично проводять оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацьовують способи їх мінімізації та усунення задля подолання злочинних схем, зокрема, щодо бюджетного відшкодування ПДВ.

Нагадаємо, співробітники БЕБ викрили громадянку України, яка під час дії воєнного стану перемістила через митний кордон України грошові кошти в іноземній валюті.