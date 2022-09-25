Ці кошти підуть на виплату допомоги за зруйноване житло.

У Слов'янську продали пам'ятник Леніну.

Про це у Facebook повідомив міський голова Слов'янська Вадим Лях.

"Ленін, гуд бай! Здійснилося! Пам'ятник вождеві світового пролетаріату, який тривалий час припадав пилом на КАТП, продано за 747 тис.446 грн.", - йдеться в повідомлені міського голови.

Лях зауважив, що кошти підуть на виплату допомоги за зруйноване від війни з Росією житло.

У міській адміністрації додали, що пам’ятник Леніну стояв на центральній площі Слов’янська з 1976 року. Його було демонтовано у 2015-му.

Фото: Facebook/Вадим Лях

Фото: Facebook/Вадим Лях

Фото: Facebook/Вадим Лях

Нагадаємо, днями російські війська обстріляли Слов’янськ Донецької області ракетами С-300. Було пошкоджено приватні будинки.

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