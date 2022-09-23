Люди не постраждали.

Учора російські війська обстріляли Слов’янськ Донецької області ракетами С-300.

Про це повідомив у Facebook керівник Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"Вчора ввечері місто знову зазнало обстрілу. С-300. Приліт був у районі м’ясокомбінату. Постраждали приватні будинки на вулиці Мічуріна", – йдеться у повідомленні.

Загиблих і поранених немає.

Нагадаємо, 20 вересня російські військові обстріляли Слов’янськ Донецької області. Ворожі снаряди влучили у меблевий цех, ніхто не постраждав.