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Перед фейковим референдумом жителям Луганщини заборонено залишати міста

Пропагандистські російські ЗМІ готуються до зйомок сюжетів про “активну участь мешканців” у фейковому референдумі.

Перед фейковим референдумом жителям Луганщини заборонено залишати міста
Фото: Telegram/Сергій Гайдай

У Луганській області окупанти намагаються підвищити явку під час псевдореферендуму.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Жителям окупованої Луганщини заборонено залишати міста, працюєш – змусять голосувати на роботі, сидиш вдома – прийдуть військові”, – написав він.

За словами Гайдая, росіяни підготувалися до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі “активну участь місцевих мешканців у голосуванні”. Зокрема, у Біловодську на одному із підприємств начальник оголосив всім співробітникам, що явка обов'язкова. Хто не буде приймати участь у голосуванні, автоматично звільнять з роботи, а списки тих, хто не з'явиться, передадуть до “МГБ ЛНР”.

 

У Старобільську окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня. За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому “референдумі”.

Не вдалася росіянам й чергова спроба примусово мобілізувати жителів області – у Луганському СІЗО представники приватної компанії намагались завербувати ув’язнених, але отримали відмову.

Нагадаємо, 20 вересня нелегальні окупаційні формування частин Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей оголосили дати проведення фейкових референдумів щодо незаконного приєднання українських територій до Росії. Кремлівські медіа писали, що псевдореферендуми мають пройти з 23 до 27 вересня.

 

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