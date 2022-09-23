Квоти Кремля змусять чиновників мобілізувати росіян попри їхній військовий статус, – ISW

Жорсткий підхід Кремля до часткової мобілізації може успішно задовольнити внутрішню квоту російської влади щодо мобілізованого персоналу.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Водночас це навряд чи сформує ефективну армію, а користь буде незначна.

Окрім того, Кремль відверто не дотримується обіцяних умов часткової мобілізації.

“Російська влада примусово вербує російських громадян на війну в Україні під надуманими приводами, порушуючи обіцянку вербувати лише тих, хто має військовий досвід. Російська влада також демонстративно мобілізує кадри (наприклад, протестувальників), які вступлять у війну в Україні з жахливим моральним духом. Жорсткий підхід Кремля до часткової мобілізації, швидше за все, посилить обурення всередині країни заходом, який був би непопулярним, навіть якби його впровадили без жорстких підходів, які спостерігалися протягом останніх 24 годин”, – йдеться у звіті.

Квоти Кремля, ймовірно, змусять місцевих чиновників мобілізувати чоловіків незалежно від їхнього військового статусу. Вони також, ймовірно, стимулюють мобілізацію етнічно неросійських та іммігрантських громад непропорційно високими темпами.

Нагадаємо, прессекретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер заявив, що мобілізація "може розв’язати проблему живої сили для Росії". Однак не зрозуміло чи це допоможе з проблемами у командуванні, управлінні, логістиці та моральним духом росіян.

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії, призвати мають близько 300 000 осіб.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела, у сьомому пункті указу президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію йдеться, що в армію можуть бути призвані до мільйона людей.