Ми не зупинимося, поки не повернемо всіх наших героїв, – Єрмак

Україна й далі працює над звільненням усіх своїх громадян, яких утримує російська сторона.

Про це заявив на брифінгу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

“Ми не зупинимося, поки не повернемо всіх наших героїв, усіх наших громадян, які перебувають у полоні”, – сказав він.

За дорученням Президента Володимира Зеленського буде розроблений план заходів щодо реабілітації тих, хто повернувся з полону.

Як розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, серед 215 осіб, яких учора повернули з російського полону, – 118 нацгвардійців (із них 108 – бійці полку «Азов»), 50 військовослужбовців ВМС Збройних Сил України, 22 захисники з інших підрозділів ЗСУ, по дев’ять військовослужбовців Державної прикордонної служби, Національної поліції та підрозділів ТрО, по одному працівнику СБУ, Держспецслужби транспорту, Державної митної служби та двоє цивільних осіб.

Загалом у результаті обміну звільнено 188 осіб, які раніше були евакуйовані із заводу “Азовсталь”. Також вдалося повернути додому вісьмох поранених під час російського теракту в окупованій Оленівці на Донеччині.

Нагадаємо, генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що Україна разом із союзниками працює над обміном полонених із Росією у форматі "всіх на всіх".