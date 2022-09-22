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З російського полону повернулися 50 морських піхотинців

Вони провели у російських в’язницях 4 місяці.

З російського полону повернулися 50 морських піхотинців
Фото: Командування морської піхоти ВМС ЗСУ

Учора в ході обміну полоненими додому з російського полону повернулися 50 морських піхотинців, які обороняли Маріуполь. Вони мають пройти медичне обстеження, лікування та реабілітацію.

Про це повідомляє у Facebook Командування морської піхоти ВМС ЗСУ.

“Вони понад чотири місяці провели у російських в’язницях, чекаючи на обмін. Навіть неможливо уявити, через які випробування довелося пройти нашим воїнам та всім тим, хто досі перебуває у російському полоні. Але зараз незламні герої нарешті можуть обійняти своїх рідних та близьких”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Командування морської піхоти ВМС ЗСУ

Наразі всі звільнені з полону морські піхотинці мають пройти медичне обстеження, лікування та реабілітацію.

Фото: Командування морської піхоти ВМС ЗСУ

“Особовий склад Командування морської піхоти, військових частин та підрозділів української морської піхоти вдячні всім, хто причетний до повернення наших побратимів на Батьківщину. Зробимо все можливе, щоб й решта полонених воїнів-морпіхів обов’язково повернулися додому”, – зазначили в Командуванні.

Фото: Командування морської піхоти ВМС ЗСУ

 

Нагадаємо, унаслідок великого обміну полоненими учора з російського полону повернулись 215 людей. Серед звільнених захисників 188 – оборонці "Азовсталі". З них 108 "азовців", решта – нацгвардійці, морпіхи, прикордонники, поліцейські, тероборонівці та працівники СБУ.

Пʼятеро звільнених командирів перебуватимуть у безпечних умовах у Туреччині. Також з полону визволено 10 іноземців: додому повертаються п’ятеро громадян Великої Британії, двоє – США, а також громадяни Марокко, Хорватії та Швеції.

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