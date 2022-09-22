"Референдуми", проведені в умовах залякування і військової присутності РФ, не можуть бути вільними, – G7

Будь-яка анексія української території буде грубим порушенням суверенітету України та Статуту ООН.

Країни "Великої сімки" не визнають псевдореферендуми Росії на окупованих територіях України. У відповідь на їх проведення будуть запроваджені нові санкції.

Про це сьогодні заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок після зустрічі міністрів G7 у Нью-Йорку.

"Міністри закордонних справ G7 і верховний представник ЄС рішуче засудили заяву Росії про проведення фіктивних референдумів на суверенній українській території, яка тимчасово перебуває під контролем Росії. Будь-які референдуми, що проводяться в умовах російської військової присутності, залякування та насильницької депортації, не можуть бути вільними чи справедливими", – йдеться у заяві.

У G7 наголошують, що будь-яка анексія української території буде грубим порушенням суверенітету України та Статуту ООН. Міністри закликали всі держави засуджувати будь-які референдуми та не визнавати їх результати.

Анналена Бербок також додала, що країни "Великої сімки" продовжать цілеспрямовані санкції для підтримування стійкого економічного та політичного тиску на Росію.

Також у "Великій сімці" висловили жаль з приводу умисних ескалаційних кроків Росії, таких як часткова мобілізація резервістів та безвідповідальна ядерна риторика.

"Росія має негайно припинити свою агресію, вивести свої війська та військову техніку з України й поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів", – наголосила Бербок.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що підтримає псевдореферендуми на окупованих територіях України про приєднання до Росії.

Канцлер ФРН Олаф Шольц закликав не приймати жодних фіктивних референдумів Росії.