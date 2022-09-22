Ситуація у деокупованому Ізюмі близька до апокаліптичної: центр міста майже зруйнований

Заступник мера деокупованого Ізюма Володимир Мацокін заявив про те, що рівень руйнувань у місті ще вищий, ніж передбачалося.

Про це він повідомив на брифінгу.

"Ситуація абсолютно близька до апокаліптичної. Тобто центральна частина та багатоповерхівки, якщо ми раніше говорили кореспондентам, що зруйновані на 80%, сьогодні я сказав би, що це 90% повної або часткової руйнації. Житловий сектор – приватний, одноповерховий, він трохи у кращому стані, але там потрібно більше проводити роботи для дослідження реальної ситуації. Люди у центральній частині міста сьогодні не живуть, оскільки там неможливо жити – все зруйновано", – зазначив Мацокін.

Однак, за словами заступника мера, ситуація із забезпеченням продуктами харчування вже нормалізувалася.

Нагадаємо, 19 вересня біля Ізюма було ексгумовано ще 52 тіла загиблих. Серед них багато мають ознаки насильницької смерті: зламані ребра, проламані голови тощо.

Раніше в лісосмузі в Ізюмі були знайдені близько 500 тіл людей зі слідами насильницької смерті та катувань. В Україні та світі вже порівнюють звірства росіян в Ізюмі з трагедіями Бучі, Маріуполя та багатьох інших місць на окупованих територіях.