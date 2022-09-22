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ЗСУ поступово беруть під вогневий контроль важливу для росіян трасу на Луганщині

Окупанти зазнають втрат у районі Лисичанська.

ЗСУ поступово беруть під вогневий контроль важливу для росіян трасу на Луганщині
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Гайдай у Facebook

Збройні сили України поступово беруть під вогневий контроль важливу для росіян трасу в Луганській області.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Отже, одна із найважливіших логістичних артерій Луганської області плавно, але впевнено переходить під вогневий контроль ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

Військові нагадали, що на Харківщині ЗСУ встановили вогневий контроль над артерією Вовчанськ – Великий Бурлук – Куп’янськ – Ізюм, а потім пішли в контрнаступ.

"За завданими ударами в тил тимчасово окупованої Луганщини можна говорити, що в районі Лисичанська в окупантів якось зовсім погано складається, адже через них залітає вже аж у Новоайдар", – зазначили у СтратКомі.

У ЗСУ прогнозують, що у разі встановлення контролю над трасою у Луганській області ситуація на полі бою може змінитися.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що в місті Сватове на Луганщині ЗСУ знищили місцеву окупаційну комендатуру.

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