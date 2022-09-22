Верещук закликає мобілізованих росіян здаватися в полон: "Це краще, ніж безславна смерть на чужині"

Віцепрем’єрка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає мобілізованих російських військовослужбовців здаватися в полон українським військовим задля збереження життя.

"Звернення до російських військовослужбовців. Якщо вас мобілізували і ви опинилися на території України, ви можете просто здатися в полон. Так ви збережете найцінніше – своє життя – для себе і для своїх близьких. Це краще, ніж безславна смерть на чужині", – написала Верещук у Telegram російською мовою.

Вона наголосила, що в полоні росіянам гарантують безпеку та гідні умови тримання.

"Згодом вас можуть обміняти на українських полонених. Однак якщо ви не захочете повертатися до Росії, то, згідно з Женевськими конвенціями і за законами України, вас ніхто не передаватиме проти вашої волі. Мир краще, ніж війна", – підсумувала Верещук.

Нагадаємо, в Україні створили гарячу лінію для російських солдатів, які хочуть здатися в полон, та їх родин.

Раніше Міністерство оборони підготувало інструкцію для росіян, як правильно здаватися в полон. Для українців натомість розробили порадник, як брати в полон.