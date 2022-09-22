Росія модифікує автомат Калашникова, який окупанти використовують у війні, – ЗМІ
Росія модифікує автомат Калашникова, який окупанти використовують у війні, – ЗМІ
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них лідери полку "Азов" (оновлено)
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них лідери полку "Азов" (оновлено)
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
Геннадій Труханов: «Колись на місці памʼятника Катерині у нас був фонтан»
Геннадій Труханов: «Колись на місці памʼятника Катерині у нас був фонтан»
Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію
Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію
Авіація. Російські втрати
Авіація. Російські втрати
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
ГоловнаСуспільствоВійна

​Росіяни вночі обстрілювали спальні райони Харкова

Інформація про постраждалих уточнюється.

​Росіяни вночі обстрілювали спальні райони Харкова
Харків, обстріл
Фото: telegram.org/k/#@ihor_terekhov

Російські окупаційні війська обстріляли Київський район Харкова.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Обстріл Київського району. У районі житлової забудови, але за попередньою інформацією, будинки не постраждали. Пожежа в одноповерхових нежитлових будівлях поряд із будинками. Інформація про постраждалих уточнюється", – написав він у Telegram.

Мер також показав фото наслідків нічного обстрілу Холодногірського району.

"У будинку, де було заблоковано мешканців, наша служба ДСНС врятувала 10 людей, дякую їм. За іншою адресою один поранений. В обох житлових будинках зруйновано дахи, верхні поверхи, сходові клітки. На даний момент відомо про чотири «прильоти» вночі. Один із них припав на пустир біля приватних будинків. А ще один – на інфраструктурний об'єкт – там уночі була невелика пожежа та часткова руйнація будівель", – зазначив Терехов.

Нагадаємо, вночі 21 вересня російська армія обстріляла ракетами Холодногірський район Харкова. Під удари потрапили багатоповерхові житлові будинки. А вночі 17 вересня одна з ворожих ракет влучила у підприємство в Індустріальному районі міста.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також