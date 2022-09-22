Російські окупаційні війська обстріляли Київський район Харкова.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Обстріл Київського району. У районі житлової забудови, але за попередньою інформацією, будинки не постраждали. Пожежа в одноповерхових нежитлових будівлях поряд із будинками. Інформація про постраждалих уточнюється", – написав він у Telegram.

Мер також показав фото наслідків нічного обстрілу Холодногірського району.

"У будинку, де було заблоковано мешканців, наша служба ДСНС врятувала 10 людей, дякую їм. За іншою адресою один поранений. В обох житлових будинках зруйновано дахи, верхні поверхи, сходові клітки. На даний момент відомо про чотири «прильоти» вночі. Один із них припав на пустир біля приватних будинків. А ще один – на інфраструктурний об'єкт – там уночі була невелика пожежа та часткова руйнація будівель", – зазначив Терехов.

Нагадаємо, вночі 21 вересня російська армія обстріляла ракетами Холодногірський район Харкова. Під удари потрапили багатоповерхові житлові будинки. А вночі 17 вересня одна з ворожих ракет влучила у підприємство в Індустріальному районі міста.