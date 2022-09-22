Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію
Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Росія модифікує автомат Калашникова, який окупанти використовують у війні, – ЗМІ
Росія модифікує автомат Калашникова, який окупанти використовують у війні, – ЗМІ
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
Геннадій Труханов: «Колись на місці памʼятника Катерині у нас був фонтан»
Геннадій Труханов: «Колись на місці памʼятника Катерині у нас був фонтан»
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них лідери полку "Азов" (оновлено)
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них лідери полку "Азов" (оновлено)
Авіація. Російські втрати
Авіація. Російські втрати
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти тричі атакували район національного заповідника “Ольвія” на Миколаївщині

На півдні за добу ворог завдав по чотири авіаційних та ракетних удари.

Окупанти тричі атакували район національного заповідника “Ольвія” на Миколаївщині
Ілюстративне фото

На півдні протягом бойового дня продовжувались обстріли українських позицій вздовж лінії зіткнення та населених пунктів в тилових і прифронтових громадах.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Ворог завдав за добу по чотири авіаційних та ракетних удари.

Ввечері Червоногригорівську громаду на Нікопольщині ворог обстріляв реактивними снарядами системи залпового вогню “Град” і важкою артилерією. Вбито одну і поранено дві цивільні особи. Масштаби руйнувань уточнюються.

На Миколаївщині протягом дня реактивними снарядами тричі атаковано район Національного історико-археологічного заповідника “Ольвія” в напрямку Парутиного. Людських втрат нема.

Серед дня ворог зі ствольної артилерії обстріляв портову інфраструктуру Очакова. Втрат нема.

Надвечір 2 реактивних снаряди випущено по Березнегувацькій громаді, на щастя – влучання по відкритих поверхнях, люди не постраждали.

Нагадаємо, 20 вересня ворог завдав ракетних ударів по інфраструктурі Чугуївського району і обстрілював Куп’янський район Харківської області. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також