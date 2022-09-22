Окупанти тричі атакували район національного заповідника “Ольвія” на Миколаївщині

На півдні за добу ворог завдав по чотири авіаційних та ракетних удари.

На півдні протягом бойового дня продовжувались обстріли українських позицій вздовж лінії зіткнення та населених пунктів в тилових і прифронтових громадах.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Ворог завдав за добу по чотири авіаційних та ракетних удари.

Ввечері Червоногригорівську громаду на Нікопольщині ворог обстріляв реактивними снарядами системи залпового вогню “Град” і важкою артилерією. Вбито одну і поранено дві цивільні особи. Масштаби руйнувань уточнюються.

На Миколаївщині протягом дня реактивними снарядами тричі атаковано район Національного історико-археологічного заповідника “Ольвія” в напрямку Парутиного. Людських втрат нема.

Серед дня ворог зі ствольної артилерії обстріляв портову інфраструктуру Очакова. Втрат нема.

Надвечір 2 реактивних снаряди випущено по Березнегувацькій громаді, на щастя – влучання по відкритих поверхнях, люди не постраждали.

Нагадаємо, 20 вересня ворог завдав ракетних ударів по інфраструктурі Чугуївського району і обстрілював Куп’янський район Харківської області. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені.