У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
СБУ викрила у Києві агентурну групу ФСБ, яка передавала ворогу координати столичних ТЕЦ
СБУ викрила у Києві агентурну групу ФСБ, яка передавала ворогу координати столичних ТЕЦ
Геннадій Труханов: «Колись на місці памʼятника Катерині у нас був фонтан»
Геннадій Труханов: «Колись на місці памʼятника Катерині у нас був фонтан»
Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію
Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію
Росіяни сьогодні обстрілювали сім громад Сумщини, – Живицький
Росіяни сьогодні обстрілювали сім громад Сумщини, – Живицький
Росія модифікує автомат Калашникова, який окупанти використовують у війні, – ЗМІ
Росія модифікує автомат Калашникова, який окупанти використовують у війні, – ЗМІ
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Авіація. Російські втрати
Авіація. Російські втрати
ГоловнаСуспільствоВійна

З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них лідери полку "Азов" (оновлено)

Точної кількості повернувшихся захисників України поки не повідомляють.

З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них лідери полку "Азов" (оновлено)
Фото: Telegram/Подслушано в полиции

Україна провела черговий обмін полоненими, в результаті котрого деякі захисники Азовсталі повертаються додому.

Про це повідомляється у соцмережах.

Зокрема, у соцмережах з'являються перші фотографії з начальником патрульної поліції Маріуполя Михайлом Вершиніним, поліцейським з Маріуполя Святославом Єрмоловим та морським піхотинцем Михайлом Діановим.

Також стало відомо, що командир полку "Азов" Денис Прокопенко, його заступник Святослав Паламар, та Сергій Волинський звільнені з російського полону.

Оновлено 00:37 Також стало відомо, що додому повернувся Дмитро Козацький "Орест", прес-офіцер та фотограф полку "Азов".

Фото: пресслужба МВС

Фото: пресслужба МВС

Фото: пресслужба МВС

Фото: пресслужба МВС

Раніше стало відомо, що Катерина “Пташка” Поліщук, захисниця Азовсталі, повернулась із полону росіян.

Нагадаємо, Росія звільнила громадян США Олександра Друке і Енді Гейна. Обмін полоненими було здійснено за посередництва Саудівської Аравії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також