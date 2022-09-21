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Сьогодні росіяни обстрілювали 3 громади Сумської області

Окупанти обстрілювали Сумщину з мінометів та артилерії.

Сьогодні росіяни обстрілювали 3 громади Сумської області
Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Протягом дня 21 вересня росіяни обстрілювали три прикордонні громади Сумщини - Білопільську, Середино-Будську та Шалигинську. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Усього зафіксували 38 “приходів” та 3 кулеметні черги. 

О 10:30 росіяни випустили 3 черги з крупнокаліберного кулемету по Шалигинській громаді.

Близько 14:00 із мінометів російські військові вели вогонь по с. Волфине у Білопільській громаді, зафіксовано 10 “приходів”. У результаті обстрілу пошкоджені 3 приватні будинки і одна хата згоріла повністю. А близько 19:00 по околиці с. Атинське ворог вів мінометний обстріл (15 “приходів”). Від розривів снарядів загорівся склад Атинського психоневрологічного інтернату та пошкоджені будівлі, розташовані поруч.

Також із артилерії російські армійці обстріляли околиці Середино-Буди Середино-Будська громади - 13 “приходів”. Пошкоджена підстанція та електромережа. 

На щастя, у всіх випадках люди не постраждали.

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, під час обстрілу росіянами недавно деокупованого Куп'янська на Харківщині зазнали поранень 5 людей. Серед них - 13-річний хлопчик.

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