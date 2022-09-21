Мер Мелітополя закликав чоловіків призовного віку негайно покинути місто

Щоб покинути тимчасово окуповані території Запорізької області залишилось менше 10 днів.

Окупаційна влада тимчасово окупованої частини Запорізької області з 1 жовтня дозволятиме виїзд лише на підставі спецперепустки.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей пройдуть найбільш жорсткі заходи! За чоловіками буде влаштоване справжнє полювання”, - наголосив Федоров.

Він підкреслив, що тим, хто відмовиться йти на смерть, доведеться мати справу з чеченськими загрядзагонами.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Надсилання людей на війну він назвав "необхідники кроками" для захисту територіальної цілісності Росії.