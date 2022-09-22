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Шмигаль та Макрон відкрили захід щодо безпеки цивільних ядерних об’єктів

Захід відкрили на полях 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Шмигаль та Макрон відкрили захід щодо безпеки цивільних ядерних об’єктів
Фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Президент Франції Еммануель Макрон відкрили на полях 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН захід щодо безпеки цивільних ядерних об’єктів у ситуації збройного конфлікту. Про це повідомили у Кабміні.

У заході також взяли участь Президент Франції Емманюель Макрон, Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель, Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі./file/person/4614_shmigal_denis_anatoliyovich_.html

Шмигаль підкреслив, що від 24 лютого вся Європа стала жертвою ядерного тероризму: “Навіть у страшному сні цивілізований світ не міг собі уявити, що в ХХІ столітті хтось буде піддавати масованій атаці атомні електростанції. Але сьогодні російські війська тримають зведений курок біля скроні усього світу”.

Як наголосив Глава українського Уряду, Президент України Володимир Зеленський чітко ставить вимогу демілітаризації Запорізької атомної станції. 

“Там і в 30-кілометровій зоні навколо не повинно бути військ, а персонал мусить бути вільним у виконанні своїх професійних обов’язків”, – акцентував Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра України, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі окреслив сім принципів функціонування об’єкту, проте жоден із цих пунктів не виконаний російською стороною.

Глава українського Уряду наголосив, що потрібні рішучі дії, зокрема міжнародна місія ООН та Європейського Союзу, результатом якої стане повна демілітаризація ЗАЕС та навколишньої території, яка повністю перебуватиме під українським контролем із моніторинговою місією МАГАТЕ.

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