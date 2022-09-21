Шмигаль і Зеленська зустрілися з Генсеком ООН Антоніу Гутеррешем

Обговорили підтримку України, захист дітей і полонених та залучення можливостей організацій системи ООН в Україні для гуманітарного реагування на деокупованих територіях.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська зустрілися з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррешем у Нью-Йорку (США)

Про це йдеться на сайті глави держави.

Представники України подякували генсеку ООН за послідовну підтримку нашої держави.

Зеленська під час зустрічі відзначила необхідність захисту дітей, які страждають від російської агресії.

"Для нас принципово важливим було ваше рішення про включення ситуації в Україні в цьогорічну доповідь щодо дітей у збройних конфліктах, оскільки це забезпечить належний моніторинг системою ООН злочинів проти дітей, які щодня скоюють російські окупанти в нашій країні", – сказала перша леді.

Також дружина Президента закликала Гутерреша сприяти у звільненні з російського полону українських жінок і медиків, які, згідно з Женевськими конвенціями, не вважаються комбатантами. Серед полонених є вагітні та мами маленьких дітей.

У свою чергу Шмигаль наголосив на необхідності ширшого залучення можливостей організацій системи ООН в Україні для гуманітарного реагування на деокупованих територіях.

"Це Харківська область, у якій деокуповано понад 300 населених пунктів, де проживає 150 тисяч осіб. Допомога ООН на цих територіях є вкрай необхідною. Нагальним є надання постраждалому населенню фінансової, психологічної, соціальної та медичної допомоги, сприяння у відновленні та ремонті цивільної інфраструктури, а також проведення гуманітарного розмінування", – зазначив прем'єр.

Нагадаємо, нині в Нью-Йорку відбувається 77-а сесія Генеральної Асамблеї ООН. На ній виступив президент США Джо Байден. У своїй промові він торкнувся питання вторгнення Росії в Україну і заявив, що РФ таким чином порушила статут ООН.