Слузі народу Олександру Трухіну обрали заставу менше 50 тисяч гривень

Андрій Біцюк, слідчий суддя ВАКС, призначив нардепу Олександру Трухіну заставу у 49,6 тис. гривень. Таким чином, він частково задовольнив клопотання прокурора САП.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

У ЦПК зазначають, що така сума застави пояснюється тим, що Трухіну інкримінують нетяжкий злочин, котрий передбачає відповідальність від 2 до 4 років ув'язнення.

“Тим не менш, обрання запобіжки означає, що підозра Трухіну є обгрунтованою і наявні певні ризики, передбачені КПК”, - йдеться у повідомленні ЦПК.

Якщо за Трухіна буде внесена застава, він повинен повідомляти про зміну місця проживання та роботи, утриматися від спілкування зі свідками, експертами, главою МВС Денисом Монастирським та керівництвом Нацполіції.

Водночас суд не погодився із необхідністю забрати у нардепа закордонні та дипломатичний паспорт.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату Олександру Трухіну ("Слуга народу") в спробі підкупу поліцейських.

Раніше, у лютому, Зеленський підтримав виключення з партії та фракції "Слуга народу" народного депутата Трухіна, що потрапив у ДТП минулого року.

Торік, 23 серпня, в Дарницькому районі Києва трапилася ДТП, у якій постраждали шість осіб. Зокрема, голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі.

За інформацією ЗМІ, водій автомобіля Audi зіткнувся з автомобілем Ford, після чого перший транспортний засіб наїхав на автомобіль Daewoo. За непідтвердженою тоді інформацією, за кермом знаходився нардеп IX скликання від "Слуги народу" Олександр Трухін.

У лютому цього року "Українська правда" оприлюднила відео з ДТП за участі Трухіна. На ньому видно, що депутат звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з очільником МВС Денисом Монастирським.

Перед початком повномасштабного вторгнення РФ планувалося, що народні депутати від "Слуги народу" отримають підписні листи для збору голосів про виключення зі складу фракції нардепів Олександра Трухіна і Сергія Кузьміних.