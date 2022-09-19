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Макогона звільнили з посади гендиректора "Оператора ГТС". Він вважає це "безвідповідальним рішенням"

Звільнений стверджує, нібито уряд робив кілька спроб призначити керівництво без прозорого конкурсу. 

Макогона звільнили з посади гендиректора "Оператора ГТС". Він вважає це "безвідповідальним рішенням"
Сергей Макогон
Фото: Сергей Макогон / Facebook

Наглядова рада АТ "Магістральні газопроводи України" звільнила Сергія Макогона з посади генерального директора "Оператора газотранспортної системи України". 

Про це йдеться у повідомленні на сайті акціонерного товариства. Зазначається, що рішення було ухвалено 16 вересня. Макогон у фейсбуці написав, що дізнався про звільнення під час перебування у відрядженні. 

"Чотири голоси проти одного. Поки не зрозумів, з яких причин", – зазначив він.

Макогон заявив, що це може бути "диверсією", щоб "паралізувати роботу стратегічної компанії під час війни" або "останньою спробою заблокувати реформу корпоративного управління ОГТСУ та призначити людей в керівництво без прозорого конкурсу". 

Він стверджує, що уряд нібито мав дві спроби провести таке призначення. 

"Звісно, це відбувається за неформальною підтримкою Міністерства енергетики, яке теж нещодавно пропонувало свого представника на позицію керівника ОГТСУ. В будь-якому випадку, це дуже безвідповідальне рішення, яке ставить під загрозу енергетичну безпеку країни", – висловився звільнений гендиректор. 

Макогон очолив ОГТС у травні 2019 року. З 2014-го працював у НАК "Нафтогаз України", потім з 2015 до 2019 – в "Укртрансгазі". 

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