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Україна накопичила в ПСГ 13 млрд кубометрів газу, - Макогон

До 15 жовтня, за прогнозними розрахунками, буде заповнено близько 14,4 млрд кубометрів газу.

Україна накопичила в ПСГ 13 млрд кубометрів газу, - Макогон
Фото: moldovagaz

Станом на кінець серпня Україна накопичила у своїх підземних сховищах (ПСГ) 13 млрд кубометрів газу.

Про це розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" голова "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"Зараз у ПСГ 13 млрд кубометрів газу. До 15 жовтня, за прогнозними розрахунками, буде близько 14,4 млрд кубометрів газу. З такими запасами реально пройти помірну зиму, оскільки на сьогодні споживання газу значно скоротилося", - сказав він.

Водночас, зазначив Макогон, фактор військової загрози підвищує ризики стабільного проходження опалювального сезону, тож додаткові обсяги імпорту будуть доцільними.

"Як оператор ГТС ми можемо запевнити, що транспортні маршрути для прийому газу з Польщі, Словаччини та Угорщини готові до імпорту обсягом 54 млн кубометрів на добу. Сподіваємося, колеги з "Нафтогазу" зможуть скористатися цими можливостями для закупівлі газу", - пояснив він.

Раніше повідомлялося, що станом на кінець липня запаси газу в ПСГ України сягнули 12 млрд кубометрів.

Нагадаємо, що країни ЄС домовились заповнити сховища мінімум на 80% до зими, а у наступні роки показник обов'язкового заповнення буде збільшено до 90%.

Німеччина стала однією з країн ЄС, яка вже виконала план Єврокомісії і станом на 23 серпня заповнила свої газосховища на 80%.

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