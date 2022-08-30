У тісній співпраці з ООН було відправлено два судна з понад 50 тисячами тонн агропродукції для допомоги населенню Ефіопії та Ємену.

Сьогодні балкер BRAVE COMMANDER, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН, прибув до Республіки Джибуті. На його борту 23 тис. тонн пшениці, яке після розвантаження буде доправлено споживачам в Ефіопії.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Від моменту підписання «зернової ініціативи» ми розуміли глобальну продовольчу відповідальність України перед світом, особливо перед тими країнами Африки та Азії, що знаходяться в стані гуманітарної катастрофи. Саме тому у тісній співпраці з ООН ми уже відправили два судна з понад 50 тисячами тонн агропродукції для допомоги населенню Ефіопії та Ємену. Ми, зі свого боку, забезпечуємо максимально швидкий та ефективний процес прийому, завантаження та відправлення цих суден. Для нас такі перевезення є беззаперечним пріоритетом. Продовжуємо працювати із Всесвітньою продовольчою програмою ООН над нарощуванням обсягів продовольчої допомоги. Вдячний партнерам за співпрацю", – прокоментував Олександр Кубраков.

Нагадаємо, балкер BRAVE COMMANDER відправився з порту "Південний" 16 серпня.

Фото: EPA/UPG Зафрахтований ООН балкер ‘Brave Commander’ з понад 23 тис. тонн пшениці виходить з порту «Південний», Одеса, до Ефіопії, 16 серпня 2022 року.

Фото: EPA/UPG

Крім того, сьогодні, 30 серпня, з порту "Південний" вирушило друге судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН. На борту балкера KARTERIA 37,5 тис. тонн пшениці для потреб населення Ємену. Всього за день із портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вирушили відразу шість суден з агропродукцією. Загальна кількість вантажу - 183 тис. тонн.

Загалом у ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 61 судно вирушило з українських портів. На їх борту близько 1,5 млн тонн продовольства. Загалом у серпні Україна експортувала майже 2 млн тонн зернових. Найбільше у серпні було експортовано кукурудзи.