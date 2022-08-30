Потужний вибух прогримів в окупованому Херсоні
Потужний вибух прогримів в окупованому Херсоні
Росія обстріляла Миколаїв ракетами. Поранено понад 20 людей, є загиблі (оновлено)
Росія обстріляла Миколаїв ракетами. Поранено понад 20 людей, є загиблі (оновлено)
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
Шойгу відсторонений від керівництва, оперативні командири інформують напряму Путіна, – британське міністерство оборони
Шойгу відсторонений від керівництва, оперативні командири інформують напряму Путіна, – британське міністерство оборони
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
У Генштабі прокоментували справу ДБР щодо оборони аеропорту "Київ" "проти генерала запасу Кривоноса"
У Генштабі прокоментували справу ДБР щодо оборони аеропорту "Київ" "проти генерала запасу Кривоноса"
ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України, – Гуменюк
ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України, – Гуменюк
ГоловнаЕкономікаБізнес

Alterra Group у 1,5 раза пришвидшила темпи будівництва 7-ої черги логістичного центру PORT

Масова релокація підприємств на Захід України спричинила ріст попиту на якісні складські та виробничі площі.

Масова релокація підприємств на Захід України спричинила ріст попиту на якісні складські та виробничі площі, необхідні компаніям зі Сходу та Півночі України.

На потреби ринку відповіла українська девелоперська компанія Alterra Group, яка будує у Львові логістичний центр PORT. Для того, аби підприємці могли якомога швидше переїхати у нові приміщення та відновити роботу, компанія кинула собі виклик побудувати 7-у чергу комплексу загальною площею 12 200 м2 всього за 6 місяців та водночас зберегти безкомпромісно високу якість. Зараз на майданчику саме «екватор» робіт.

«За три місяці ми повністю збудували каркас основної будівлі та завели всі зовнішні мережі, змінили послідовність етапів будівництва та принципи роботи підрядників. Як результат, нам вдалося зменшити тривалість робіт як мінімум у 1,5 рази, – розповідає засновник компанії Alterra Group Дмитро Ковальчук. – Щодня на будівельному майданчику працюють понад 200 людей. Завдяки зусиллям нашої команди, у 7-му чергу комплексу підприємства зможуть заїхати до 1 листопада 2022 року».

Потреба у якісних складських площах зростає. Підприємства релокуються через зміни ланцюжків постачання сировини, експортери – через зміни у ринках збуту, компанії, які мають велику кількість торгових точок на Заході України, розміщують тут розподільчі центри.

Львівський логістичний центр PORT– має вигідне розташування поруч з основними транспортними артеріями, які сполучають Львів з іншими містами України та прикордонними містами ЄС. Нова для України бізнес-модель повністю відповідає потребам ринку. Вона передбачає купівлю або оренду торгових приміщень з можливістю адаптації під власну справу та єдину систему управління і експлуатації. Площа центру - 47 000 м2, концепція включає побудову 4 терміналів складської логістики площею 41 000 м2, розміщення 4 700 м2 торгових площ з транспортною доступністю та паркінгами, інноваційного бізнес-центру – 1 300 м2, супермаркету, аптеки, закладів харчування і зеленої зони.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Читайте також