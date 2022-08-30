Alterra Group у 1,5 раза пришвидшила темпи будівництва 7-ої черги логістичного центру PORT

Масова релокація підприємств на Захід України спричинила ріст попиту на якісні складські та виробничі площі, необхідні компаніям зі Сходу та Півночі України.

На потреби ринку відповіла українська девелоперська компанія Alterra Group, яка будує у Львові логістичний центр PORT. Для того, аби підприємці могли якомога швидше переїхати у нові приміщення та відновити роботу, компанія кинула собі виклик побудувати 7-у чергу комплексу загальною площею 12 200 м2 всього за 6 місяців та водночас зберегти безкомпромісно високу якість. Зараз на майданчику саме «екватор» робіт.

«За три місяці ми повністю збудували каркас основної будівлі та завели всі зовнішні мережі, змінили послідовність етапів будівництва та принципи роботи підрядників. Як результат, нам вдалося зменшити тривалість робіт як мінімум у 1,5 рази, – розповідає засновник компанії Alterra Group Дмитро Ковальчук. – Щодня на будівельному майданчику працюють понад 200 людей. Завдяки зусиллям нашої команди, у 7-му чергу комплексу підприємства зможуть заїхати до 1 листопада 2022 року».

Потреба у якісних складських площах зростає. Підприємства релокуються через зміни ланцюжків постачання сировини, експортери – через зміни у ринках збуту, компанії, які мають велику кількість торгових точок на Заході України, розміщують тут розподільчі центри.

Львівський логістичний центр PORT– має вигідне розташування поруч з основними транспортними артеріями, які сполучають Львів з іншими містами України та прикордонними містами ЄС. Нова для України бізнес-модель повністю відповідає потребам ринку. Вона передбачає купівлю або оренду торгових приміщень з можливістю адаптації під власну справу та єдину систему управління і експлуатації. Площа центру - 47 000 м2, концепція включає побудову 4 терміналів складської логістики площею 41 000 м2, розміщення 4 700 м2 торгових площ з транспортною доступністю та паркінгами, інноваційного бізнес-центру – 1 300 м2, супермаркету, аптеки, закладів харчування і зеленої зони.