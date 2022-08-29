Також українська сторона домовилася з IFC про реалізацію проєктів спільно з муніципалітетами в умовах воєнного стану.

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) розширить свою присутність в Україні.

Про це повідомив у своєму Facebook міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов за підсумками зустрічі з віце-президентом IFC.

Чернишов на чолі урядової делегації перебуває з робочим візитом у США.

Фото: Facebook/Олексій Чернишов

Головною темою поїздки делегації є підтримка термінового відновлення нашої держави і підготовка до опалювального сезону.

Представники України зустрілися з віце-президентом IFC Міжнародної фінансової корпорації у Європі, Латинській Америці та Карибському басейні Альфонсо Гарсіа Мора. Під час зустрічі обговорили розширення співпраці з муніципалітетами у сферах енергоефективності, систем життєзабезпечення й інтегрального розвитку територій.

"З IFC маємо позитивний досвід реалізації муніципальних проектів. Домовилися про розширення присутності IFC в Україні та реалізацію проектів спільно з муніципалітетами навіть в умовах воєнного стану", - зазначив Чернишов.

Фото: Facebook/Олексій Чернишов

Нагадаємо, раніше Європейський банк реконструкції і розвитку та Міжнародна фінансова корпорація заявили про намір виділити Україні $3,4 млрд.

Торік ЄБРР та IFC погодились допомогти Україні залучити інвестора для одного з найбільших портів - "Чорноморська".