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Уряд виділив 1,4 млрд грн для реагування на проблеми з опаленням

Йдеться про обладнання з простим обслуговуванням.

Уряд виділив 1,4 млрд грн для реагування на проблеми з опаленням

Кабінет міністрів України виділив 1 млрд 409 млн грн на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів для оперативного реагування на проблеми тепло- і водопостачання, які очікуються у зв'язку з війною.

Про це повідомив у телеграмі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Йдеться про обладнання з простим та швидким розгортанням та обслуговуванням, уточнив прем'єр.

«Цей опалювальний сезон без перебільшення стане найскладнішим в історії незалежної України. Головний ризик – це терористичні акти Росії проти критичної інфраструктури», – каже Шмигаль.

Окрім придбання додаткових резервів, уряд продовжує ремонти критичної інфраструктури та іншу підготовку до опалювального сезону. Стан готовності зараз 75%.

Як попереджала віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук, частина міст та сіл Запорізької, Херсонської та Харківської областей взимку можуть залишитися без світла та опалення.

13 серпня в Мінрегіоні заявили, що готовність України до нового опалювального сезону наближається до 70%.

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