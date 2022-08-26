У торговельних мережах іще двох держав проведуть промоакції для українських товарів, - МЗС

Раніше такі заходи стартували в Італії, Польщі та Естонії.

Українські дипломати домовилися, щоб у торговельних мережах іще двох держав відбулися промоакції для українських товарів.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

Такі заходи проведуть у Грузії та Данії.

Так, у 12 грузинських мережах магазинів (Carrefour, Spar, Nikora та ін.) українські товари позначили спеціальними наліпками, які привертають додаткову увагу споживачів.

А в мережі СООР Данії відбулася презентація українського вина. 100 тис. пляшок уже прибули в країну. Крім цього, цьогоріч восени планують суттєве розширити асортимент українських товарів на ринках Данії.

В МЗС наголосили, що ініціатива спрямована на підтримку українських виробників, які експортують свою продукцію, надають українцям роботу і сплачують податки до держбюджету.

Як зауважив очільник міністерства Дмитро Кулеба, кожна українська компанія-експортер може отримати нові можливості виходу на світові ринки разом з МЗС. Для цього необхідно звернутися до відомства через цифрову платформу NAZOVNI.

Нагадаємо, минулого тижня в міністерстві повідомили, що домовилися про промоакції для українських товарів у торговельних мережах Польщі, Італії та Естонії.

За словами Кулеби, він доручив українським посольствам в інших країнах якомога активніше просувати вітчизняні товари та послуги за кордоном.