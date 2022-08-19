МЗС домовилося, аби в торговельних мережах Польщі, Італії та Естонії провели промоакції для українських товарів

Посольства в інших країнах теж отримали завдання просувати вітчизняні товари та послуги.

У торговельних мережах Польщі, Італії та Естонії проведуть чотири промоакції для українських товарів.

Про це домовилися українські дипломати на переговорах із представниками мереж в рамках роботи Ради експортерів та інвесторів, ідеться на сайті МЗСУ.

За словами глави міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби, відомство активно працює над просуванням українських товарів за кордоном для підтримки вітчизняного бізнесу й економіки в умовах війни.

"Українські дипломати домовилися про проведення презентацій українських товарів у чотирьох європейських торговельних мережах, щоб українські компанії змогли знайти нових покупців, заробити додаткові гроші, а європейські споживачі змогли відкрити для себе якісну українську продукцію", – підкреслив Кулеба.

В МЗС оприлюднили такий перелік заходів:

Італія : Акція "Найкращі українські бренди до дня Незалежності України" в Mix Markt. Відбувається 15-28 серпня в 61 торговельній точці Італії за участі 37 українських брендів продовольчих товарів. 5% доходу від продажу товарів у період акції піде на оборону та розмінування в рамках фандрейзингової платформи UNITED24.

: Акція "Найкращі українські бренди до дня Незалежності України" в Mix Markt. Відбувається 15-28 серпня в 61 торговельній точці Італії за участі 37 українських брендів продовольчих товарів. 5% доходу від продажу товарів у період акції піде на оборону та розмінування в рамках фандрейзингової платформи UNITED24. Польща : "Дні української кухні" в Carrefour Polska. Будуть представлені 8 українських виробників. Акція триватиме з 19 серпня по 4 вересня в 40 гіпермаркетах по всі території республіки.

: "Дні української кухні" в Carrefour Polska. Будуть представлені 8 українських виробників. Акція триватиме з 19 серпня по 4 вересня в 40 гіпермаркетах по всі території республіки. Естонія: дві акції "Купуй українські товари. Підтримай Україну" в мережах RIMI та MAXIMA. Заходи відбудуться з 22 по 28 серпня на сайтах обох мереж. 24 серпня у головних маркетах в Таллінні відкриються презентаційні стенди українських брендів.

За словами Кулеби, він доручив українським посольствам в інших країнах якомога активніше просувати вітчизняні товари та послуги за кордоном.

"...Зокрема виводити їх на іноземні ринки через торговельні мережі. Сьогодні кожна українська компанія-експортер може отримати нові можливості виходу на нові ринки разом з МЗС. Ми чекаємо на звернення підприємців на нашу цифрову платформу NAZOVNI і готові максимально допомагати", - додав міністр закордонних справ.

Нагадаємо, у Spotify з’явився офіційний український плейлист з донатами для України. Всі виручені кошти підуть на напрям "Медична допомога".