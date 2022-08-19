​Поновлення проєкту “Північний потік-2” не є предметом обговорення, – уряд ФРН

Федеральний уряд Німеччини не має наміру запускати в експлуатацію газопровід "Північний пртік-2".

Про це заявив на брифінгу представник німецького уряду Вольфганг Бюхнер, пише Укрінформ.

“Ми зупинили процес сертифікації газопроводу з поважних причин, і поновлення проєкту не є наразі предметом обговорення”, – заявив Бюхнер.

Він також нагадав про інші шляхи постачання газу. Зокрема, за допомогою "Північний потік-1" і трубопроводу, який проходить територією України, Росія могла би виконати всі контракти з європейськими клієнтами та забезпечити всі потреби Європи. Представник німецького уряду нагадав і про газогін “Ямал” через Білорусь і Польщу, який “Росія сама санкціонувала”.

Представник Мінекономіки Штефан Габріель Гауфе своєю чергою підтвердив, що Російська Федерація могла би задовільнити всі потреби Німеччини в газі за допомогою трубопроводу “Північний потік-1”.

“Пропозиція (щодо запуску “Північного потоку-2” – ред.) стосується країни, яка зарекомендувала себе як ненадійний постачальник енергії. А метою федерального уряду є досягнення незалежності від імпорту викопних джерел енергії саме з Росії”, – сказав Гауфе.

Нагадаємо, віцепрезидент німецького Бундестагу, один з керівників Вільної демократичної партії Вольфганг Кубікі заявив, що вважає за потрібне ввести в експлуатацію газогін “Північний потік-2”, щоб заповнити газосховища ФРН перед зимовим періодом.

В свою чергу глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що заклики німецьких політиків про запуск газопроводу "Північний потік-2" нагадують йому ситуацію з наркозалежністю.

"Заклики деяких німецьких політиків запустити "Північний потік-2" ненадовго, а потім закрити, ірраціональні. Це нагадує наркотичну залежність, коли людина каже: "Лише останній раз!", не усвідомлюючи руйнівних наслідків кожного "останнього разу". Залежність від російського газу вбиває!" – написав міністр у Twitter.