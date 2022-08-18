Що чекає на Трампа – крісло президента чи в’язниця?
Що чекає на Трампа – крісло президента чи в’язниця?
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті, – пресслужба ГУР
Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті, – пресслужба ГУР
СБУ встановила хронологію і деталі підриву РФ Північно-Кримського каналу
СБУ встановила хронологію і деталі підриву РФ Північно-Кримського каналу
На півдні штурмова авіація та ударні гелікоптери окупантів 9 разів вдарили по українських позиціях
На півдні штурмова авіація та ударні гелікоптери окупантів 9 разів вдарили по українських позиціях
​Усі виплати за липень військовослужбовці отримають у повному обсязі, – Маляр
​Усі виплати за липень військовослужбовці отримають у повному обсязі, – Маляр
ГоловнаСвіт

Біля російського Бєлгорода спалахнув склад із боєприпасами

Пропагандисти пишуть, що то звичайна пожежа.

Біля російського Бєлгорода спалахнув склад із боєприпасами
Фото: Скрін з відео

У Бєлгородській області РФ, що неподалік від кордону з Україною, загорівся склад з боєприпасами.

Про це повідомляє "Крим. Реалії" з посиланням на слова губернатора Бєлгородщини.

Інцидент трапився в районі села Тимонове Валуйського міського округу.

Росіяни кажуть - жертв немає, жителів села і сусідніх населених пунктів вивозять на безпечну відстань. Тим часом фахівці встановлюють "причину" займання.

Пропагандистські медіа країни-агресора і ТГ-канали пишуть про подію як просто "пожежу".

Нагадаємо, у березні біля Бєлгорода зафіксували вибухи боєприпасів на одному зі складів. В результаті постраждали чотири особи.

У травні біля міста знову пролунали вибухи. Імовірно, подія трапилася на базі, де дислокуються вертольоти росармії

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також