Пропагандисти пишуть, що то звичайна пожежа.

У Бєлгородській області РФ, що неподалік від кордону з Україною, загорівся склад з боєприпасами.

Про це повідомляє "Крим. Реалії" з посиланням на слова губернатора Бєлгородщини.

Інцидент трапився в районі села Тимонове Валуйського міського округу.

Росіяни кажуть - жертв немає, жителів села і сусідніх населених пунктів вивозять на безпечну відстань. Тим часом фахівці встановлюють "причину" займання.

Пропагандистські медіа країни-агресора і ТГ-канали пишуть про подію як просто "пожежу".

Нагадаємо, у березні біля Бєлгорода зафіксували вибухи боєприпасів на одному зі складів. В результаті постраждали чотири особи.

У травні біля міста знову пролунали вибухи. Імовірно, подія трапилася на базі, де дислокуються вертольоти росармії.