Естонія зазнала найпотужнішої з 2007 року кібератаки після демонтажу радянського пам'ятника

17 серпня інформаційні ресурси Естонії зазнали масованої кібератаки. Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Луукас Ільвес.

"Вчора Естонія зазнала наймасштабніших кібератаків, з якими вона стикалася з 2007 року. Спроби DDoS-атак були спрямовані як на державні установи, так і на приватний сектор", – написав Ільвес у своєму Twitter.

Він зазначив, що атаки були успішно відбиті.

"E-Estonia запущена та працює. Надання послуги не було порушено. За деякими короткими та незначними винятками, веб-сайти залишалися повністю доступними", - додав заступник міністра.

Видання ERR.ee пов'язує нові кібератаки з тим, що 17 серпня за рішенням уряду Естонії було демонтовано кілька радянських пам'яток, зокрема, - танка в Нарві.

Нагадаємо, у 2007 році після того, як радянського пам'ятника було перенесено з центру Таллінна на військовий цвинтар, кібератаки на ресурси Естонії тривали 22 дні.