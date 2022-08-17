Від Росії забрали землю під будівництво приміщення посольства в Австралії

Влада столиці заявила, що росіяни пропустили трирічний термін для проведення будівельних робіт.

В Австралії вирішили повернути земельну ділянку, яку російське посольство планувало використати для будівництва нового приміщення.

Про це повідомляє ABC Australia.

Столична адміністрація розірвала договір оренди, оскільки російська сторона пропустила трирічний термін для проведення будівництва.

Так, договір уклали в грудні 2008 року, тоді як дозвіл на проведення робіт і будівництво було видано 31 березня 2011 року та 23 вересня 2011 року відповідно.

Тепер росіяни мають звільнити територію біля будівлі австралійського парламенту упродовж 20 днів.

Влада Канберри пояснила свій крок тим, що незавершені Росією будівельні роботи "зменшують загальну естетику, важливість та гідність території, відведеної для дипломатичних місій та іноземних представництв у столиці".

Також міська адміністрація заперечила, що розірвання договору оренди не пов'язане з вторгненням Росії в Україну.

Існуюче приміщення роспосольства в Гріффіті буде збережено.

Російська сторона звернулася за юридичною консультацією щодо інциденту.

Нагадаємо, у квітні активісти розфарбували у кривавий колір воду в ставку біля російського посольства в Литві. Художній перформанс мав на меті привернути увагу світу до воєнних злочинів Росії.

На початку липня Австралія запровадила нові санкції проти близьких Володимира Путіна.