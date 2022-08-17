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Китай відправить свої війська до Росії для спільних навчань, – Reuters

“Схід-2022” проходитимуть з 30 серпня по 5 вересня.

Китай відправить свої війська до Росії для спільних навчань, – Reuters
Китайська армія, ілюстративне фото
Фото: armyinform.com.ua

Збройні сили КНДР долучаться до стратегічних навчань “Схід-2022” на території Російської Федерації. 

Про це заявило Міністерство оборони Китаю, пише Reuters.

Зазначається, що участь у військових навчаннях також візьмуть Індія, Таджикистан та Білорусь.

У заяві китайського оборонного відомства наголошується, що участь країни в навчаннях не пов’язана з нинішньою міжнародною та регіональною ситуацією. Навчання “Схід” відбувається щорічно.

Метою навчань “Схід-2022” є поглиблення практичної та дружньої співпраці з арміями країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної взаємодії між сторонами-учасниками та зміцнення здатності реагувати на різні загрози безпеці.

До слова, “Схід-2022” проходитимуть з 30 серпня по 5 вересня під керуванням генерала Валерія Герасимова. Маневри відбуватимуться на 13 полігонах, включно з Курильськими островами.

Нагадаємо, після візиту до Тайбею спікера Палати представників США Ненсі Пелосі Китай оголосив військові навчання поблизу Тайваню.

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