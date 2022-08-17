Очільники ФРН, Канади та Японії підтвердили участь у другому саміті Кримської платформи

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо візьмуть участь у Другому саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.

Про це повідомили на сторінці Кримської платформи у Twitter.

"Три лідери G7 підтвердили свою участь в онлайн-саміті, який відбудеться 23 серпня: канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо", – йдеться у повідомленні.

Три лідери G7 підтвердили свою участь в онлайн-саміті, який відбудеться 23 серпня: канцлер Німеччини @OlafScholz, прем'єр-міністр Канади @JustinTrudeau та прем'єр-міністр Японії @kishida230. pic.twitter.com/K82b6N6sxF — Crimea Platform (@crimeaplatform) August 17, 2022

Нагадаємо, Кримська платформа – це міжнародний консультаційно-координаційний формат, спрямований на підвищення ефективності міжнародного реагування на триваючу окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим загрозам, посилення міжнародного тиску на РФ, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні.

23 серпня 2021 року у Києві відкрили Офіс Кримської платформи, а її учасники ухвалили спільну декларацію із зобов'язанням розгляду нових санкцій в разі подальшої агресії Росії.

Цьогоріч через повномасштабне вторгнення Росії захід відбуватиметься у онлайн-форматі.