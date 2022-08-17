Кримський міст має бути демонтованим через шкоду екології. Добровільно чи ні – несуттєво, – Подоляк

Україна не давала згоди на його спорудження, тож він є обʼєктом незаконного будівництва.

Зведений росіянами керченський міст є обʼєктом незаконного будівництва, адже Україна не давала згоди на його побудову.

Міст має бути демонтовано через те, що він завдає шкоди екології Криму, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у твіттер.

"Щодо «Керченського мосту». У міжнародному праві зафіксовано: Крим – це Україна. А тому цей міст – банальний об'єкт незаконного будівництва, дозволу на спорудження якого Україна не давала. Він завдає шкоди екології півострова, а тому має бути демонтований. Добровільно чи ні – не суттєво", – написав він.

Щодо «Керченського мосту». У міжнародному праві зафіксовано: Крим – це 🇺🇦. А тому цей міст – банальний об'єкт незаконного будівництва, дозволу на спорудження якого 🇺🇦 не давала. Він завдає шкоди екології півострова, а тому має бути демонтований. Добровільно чи ні – не суттєво. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 17, 2022

У інтервʼю The Guardian Подоляк говорив, що Україна розглядає зведений окупантами кримський міст як законну військову ціль. За його словами, це ворота для постачання російської армії в Криму.

Генерал Марченко раніше заявляв, що знищення Кримського мосту є обовʼязковою умовою для деокупації.