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Кримський міст має бути демонтованим через шкоду екології. Добровільно чи ні – несуттєво, – Подоляк

Україна не давала згоди на його спорудження, тож він є обʼєктом незаконного будівництва. 

Кримський міст має бути демонтованим через шкоду екології. Добровільно чи ні – несуттєво, – Подоляк
Фото: скрін відео

Зведений росіянами керченський міст є обʼєктом незаконного будівництва, адже Україна не давала згоди на його побудову. 

Міст має бути демонтовано через те, що він завдає шкоди екології Криму, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у твіттер.

"Щодо «Керченського мосту». У міжнародному праві зафіксовано: Крим – це Україна. А тому цей міст – банальний об'єкт незаконного будівництва, дозволу на спорудження якого Україна не давала. Він завдає шкоди екології півострова, а тому має бути демонтований. Добровільно чи ні – не суттєво", – написав він.

У інтервʼю The Guardian Подоляк говорив, що Україна розглядає зведений окупантами кримський міст як законну військову ціль. За його словами, це ворота для постачання російської армії в Криму. 

Генерал Марченко раніше заявляв, що знищення Кримського мосту є обовʼязковою умовою для деокупації.

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