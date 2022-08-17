Путін планував захопити більшість території України, окрім невеликої західної частини, – Washington Post
Путін планував захопити більшість території України, окрім невеликої західної частини, – Washington Post
У Криму заявили про нові вибухи: біля авіабази у Гвардійському
У Криму заявили про нові вибухи: біля авіабази у Гвардійському
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
У Донецькій області загинула російська пропагандистка
У Донецькій області загинула російська пропагандистка
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
ООН може підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС, але Росія висунула вимоги не їхати через Київ
ООН може підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС, але Росія висунула вимоги не їхати через Київ
Росія завдала ракетного удару по Житомирщині (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Житомирщині (оновлено)
У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи (оновлено)
У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи (оновлено)
Росія збільшила діяльність авіації на аеродромі "Бельбек" поблизу Севастополя
Росія збільшила діяльність авіації на аеродромі "Бельбек" поблизу Севастополя
ГоловнаСуспільствоВійна

​Учора авіація ЗСУ завдала десять авіаударів по позиціях ворога і збила вертоліт КА-52

Всі цілі знищені на Запорізькому та Донецькому напрямках.

​Учора авіація ЗСУ завдала десять авіаударів по позиціях ворога і збила вертоліт КА-52
Вертоліт К-52, ілюстративне фото
Фото: УНН

Минулої доби ударна авіація Повітряних сил ЗСУ завдала близько десяти групових авіаударів по позиціях російських окупантів, а також збила ворожий вертоліт Ка-52.

При це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

"Під прикриттям винищувальної авіації, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші та скупченню живої сили й техніки противника”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗСУ було знищено три безпілотних літальних апарати та вертоліт Ка-52.

 

Нагадаємо, 13 серпня українські військові знищили на сході України ворожий штурмовик Су-25 та чотири БПЛА типу "Орлан-10".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також