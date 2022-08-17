​Учора авіація ЗСУ завдала десять авіаударів по позиціях ворога і збила вертоліт КА-52

Всі цілі знищені на Запорізькому та Донецькому напрямках.

Минулої доби ударна авіація Повітряних сил ЗСУ завдала близько десяти групових авіаударів по позиціях російських окупантів, а також збила ворожий вертоліт Ка-52.

При це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

"Під прикриттям винищувальної авіації, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші та скупченню живої сили й техніки противника”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗСУ було знищено три безпілотних літальних апарати та вертоліт Ка-52.

Нагадаємо, 13 серпня українські військові знищили на сході України ворожий штурмовик Су-25 та чотири БПЛА типу "Орлан-10".