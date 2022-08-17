Зараз Росія має для застосування проти України близько 135 000 осіб, – Резніков

Це не тільки професійні військові, а й найманці та примусово мобілізовані українці.

Зараз Росія накопичила близько 115 боєздатних батальйонно-тактичних груп, з них 105 – реально застосовуються для відновлення боєздатності. Сумарно це близько 135 000 осіб.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив в інтервʼю "Голосу Америки".

"Але це суміш, там і найманці, і приватні компанії, і псевдомобілізовані, і мобілізовані студенти з ОРДЛО, і росгвардія, і професійні військові", – зазначив він.

Резніков зауважив, що ворога не можна недооцінювати, але це точно вже не "друга армія світу".

Росія має багато ресурсу на арсеналах, але ресурси ці застарілі.

Нагадаємо, на початку серпня в ГУР Міноборони повідомили, що Росія перекидає велику кількість військ на територію окупованого Криму. У подальшому їх планують застосувати на півдні нашої держави для ведення бойових дій проти Збройних сил України.