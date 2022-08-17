За добу РФ завдала 16 ударів по Донеччині, застосовувались заборонені снаряди, – МВС

Від початку серпня до безпечніших регіонів виїхало понад 6500 мешканців Донеччини, з них майже 1300 – діти.

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Донецької області. Масованих ударів зазнали Бахмут та Авдіївка. Є поранені та загиблі серед цивільних.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Росія завдала ударів по м. Авдіївка, м. Бахмут, м. Торецьк, м. Курахове, с. Зайцеве, с. Карлівка, смт Билбасівка, с. Південне, с. Новомихайлівка, с. Костянтинівка, смт Курахівка", – йдеться в повідомленні.

Для обстрілів загарбниками застосувались артилерія, танки, РСЗВ "Ураган", міномети та ракети. За добу зруйновано та пошкоджено 17 об’єктів – 13 житлових будинків, господарчі споруди, гаражі. Поліція зібрала докази воєнних злочинів РФ.

Крім того, впродовж доби силами поліції було евакуйовано 614 громадян.

"Загалом від початку серпня до більш безпечних регіонів виїхало понад 6500 людей, майже 1300 з них – діти", – резюмують у повідомленні міністерства.

Нагадаємо, 15 серпня ЗСУ ліквідували ще 150 військових РФ, найбільше – на Донецькому напрямку.