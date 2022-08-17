Резніков та Остін обговорили військову підтримку України

США нададуть Україні ще більше допомоги.

Міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це він повідомив у Twitter.

"Ми обговорили поточну безпекову ситуацію, нові потреби на полі бою та шляхи посилення можливостей Збройних сил України", - написав Резніков.

Він також зазначив, що США нададуть Україні ще більше допомоги.

Ллойд Остін також зазначив, що обговорював з Резніковим підтримку України.

"Раніше сьогодні я знову розмовляв зі своїм хорошим другом і українським колегою Резніковим, щоб обговорити підтримку США для України, оскільки жорстоке вторгнення Росії триває вже шостий місяць", - написав він у Twitter.

Earlier today, I again spoke with my good friend and 🇺🇦 Ukrainian counterpart @oleksiireznikov to discuss U.S. support for Ukraine as Russia’s brutal invasion nears its sixth month. pic.twitter.com/ppFn23th4Q — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) August 17, 2022

Нагадаємо, 8 серпня Пентагон оголосив вміст чергового безпекового пакета допомоги Україні вартістю до 1 млрд доларів. Він має задовольнити критичні потреби України у сфері безпеки та оборони.