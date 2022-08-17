Байден підписав історичний закон про клімат, податки та охорону здоров’я

Законодавчий акт, відомий під назвою “Закон про зниження інфляції”, передбачає фінансування на 700 мільярдів доларів.

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт на 700 мільярдів доларів, спрямований на боротьбу з витратами на охорону здоров'я та зміною клімату за одночасного підвищення податків – переважно для багатих.

Про це пише BBC.

Законодавчий акт відомий під назвою “Закон про зниження інфляції”.

Згідно з законом, уряд зможе домовлятися про нижчі ціни на деякі рецептурні ліки, що надаються в рамках програми медичного страхування “Medicare” для осіб старших за 65 років.

Пакет також інвестує 375 мільярдів доларів у боротьбу зі зміною клімату. Це найзначніші федеральні інвестиції у цьому питанні в історії Сполучених Штатів. Аналітики прогнозують, що законопроєкт сприятиме зменшенню викидів США до 2030 року до 44%. Поточна траєкторія країни зменшує викиди на 35%.

Законопроєкт не вимагає від компаній скорочувати свої викиди, але включає податкові пільги для компаній, які інвестують у відновлювані джерела енергії, та знижки для людей, які купують електромобілі або інвестують у енергоефективні покращення будинку.

“Очікується, що це заощадить сотні мільярдів доларів протягом наступного десятиліття, згідно з оцінками позапартійного Бюджетного управління Конгресу”, – зазначає BBC.

Водночас, хоча кліматичні витрати є безпрецедентними, багато змін не набудуть чинності принаймні ще два роки, залишаючи питання про те, як працюватимуть нові програми.

Байден зі свого боку заявив, що підписання законопроєкту стало “історичним моментом”, зазначивши, що кожен республіканець у Конгресі проголосував проти цього законопроєкту.

Так, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що закон передбачає вищі податки, вищі рахунки за електроенергію та агресивні податкові перевірки.

“Законопроєкт встановлює мінімум 15% податку для корпорацій, і демократи пообіцяли, що він не призведе до підвищення податків для тих, хто має доходи нижче 400 000 доларів на рік. Але аналіз законодавства, проведений Бюджетним управлінням Конгресу, показує, що американці, які заробляють менше ніж 400 000 доларів на рік, у кінцевому підсумку будуть платити додаткові 20 мільярдів доларів податків”, – йдеться у повідомленні.

Додамо, закон, що є флагманом порядку денного Байдена, може дати необхідну підтримку демократам напередодні проміжних виборів до Палати представників у листопаді.