Росія заявила про нову угоду з Туреччиною щодо продажу зенітної системи С-400, Анкара її заперечує, – Bloomberg

Умови угоди 2017 року взагалі не змінилися, заявили у Турецькому агентстві оборонних закупівель.

Росія заявила 16 серпня про підписання контракту на постачання Туреччині додаткових ракет протиповітряної оборони, однак Анкара швидко заперечила підписання нової угоди.

Про це пише Bloomberg.

Контракт передбачає локальне виробництво в Туреччині компонентів російської системи протиракетної оборони С-400, повідомив глава Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Росії Дмитро Шугаєв.

Турецьке агентство оборонних закупівель спростувало факт підписання другої угоди про закупівлю, заявивши, що умови угоди 2017 року взагалі не змінилися.

“Швидке заперечення Анкари наголошує на зміні характеру її балансування з моменту початку вторгнення Росії в Україну. Турецький уряд озброює Київ смертоносними безпілотниками, щоб допомогти йому захистити себе від Москви, але також утримується від приєднання до західних санкцій, спрямованих проти приватних осіб та державних компаній у Росії, найбільшого джерела газу та сирої нафти для економіки Туреччини вартістю 800 мільярдів доларів”, – зазначає видання.

Водночас нова угода про купівлю передових російських ракетних систем у розпал війни, що призвела до широкого міжнародного засудження дій Росії, може знову спричинити напруженість у відносинах із членами НАТО, включно із США, які, як і раніше, виступають проти купівлі Туреччиною С-400.

“П’ятирічні кредитні дефолтні свопи Туреччини зросли на 7,2% до 726 пунктів, а еталонний “Вorsa Istanbul 100 Index” впав на 3% після того, як державна служба новин ТАСС оприлюднила заяви російського міністра оборони про нову угоду”, – додає Bloomberg.

Зазначимо, між Туреччиною та Росією також існують суперечки щодо військових операцій у Сирії, Лівії та конфлікту між Азербайджаном та Вірменією.

Окрім того, США заборонили Туреччині розробляти та отримувати передові винищувачі-невидимки F-35 від Lockheed Martin Corp після того, як Анкара проігнорувала попередження Вашингтона та НАТО не купувати першу систему С-400 через потенційні ризики для розвідки.

Напруження спало на червневому саміті НАТО, коли президент Джо Байден сказав Ердогану, що він підтримує продаж літаків F-16 для модернізації ВПС Туреччини. Заразом Анкара відмовилася від заперечень щодо приєднання Швеції та Фінляндії до військового альянсу у відповідь на війну Росії в Україні.

Продаж F-16 отримав схвалення минулого місяця в Палаті представників США за умови, що Туреччина прийняла умови їх використання.

Додамо, Туреччина відмовилася утилізувати батарею С-400, яку вона придбала після припинення переговорів про схожу американську систему “Patriot”, тому що Вашингтон не захотів ділитися технологіями.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін і його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган провели перемовини у Сочі менше яка два тижні тому. Після цього стало відомо, що п'ять турецьких банків перейшли на російську платіжну систему "Мир". Росія, зі свого боку, перерахувала мільярди доларів турецькій дочірній компанії Росатому для завершення будівництва атомної електростанції на узбережжі Середземного моря.

Ердоган також повідомив, що відомства країни наразі працюють над укладенням угоди щодо експорту російського зерна і підтвердив, що Туреччина почне частково платити за імпортований російський газ в рублях.

Як наслідок Брюссель заявив про зростання стурбованості поглибленням економічних зв’язків між країнами. Політики попереджають, що ризик впровадження каральних заходів щодо турків зростає – у разі, якщо вона допоможе Росії уникнути санкцій.