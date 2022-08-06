Туреччина платитиме за російський газ в рублях

Ердоган не сказав, яка частина газу покриватиметься рублями.

Президент Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що Туреччина почне частково платити за імпортований російський газ в рублях.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Наші, Туреччини, двері відкриті для всіх. Одна хороша річ у цьому візиті в Сочі полягає в тому, що ми домовилися про рубль з паном Путіним. Оскільки ми будемо вести цю торгівлю в рублях, це, звичайно, принесе гроші Туреччині та Росії", - сказав Ердоган турецьким журналістам у суботу, коли він летів додому з Сочі.

Ні Ердоган, ні російські особи не сказали, яка частина газу покриватиметься рублевими платежами.

Платежі в рублях допомагають Росії уникнути обмежень на доларові операції, які Сполучені Штати намагаються накласти на міжнародні банки.

Нагадаємо, що 3 серпня Швейцарія після ЄС теж запровадила додаткові санкції (сьомий пакет) проти Росії.

З 1 серпня у Євросоюзі набуває чинності заборона на імпорт вугілля з Росії. Ембарго було передбачене у п’ятому пакеті санкцій, ухваленому 8 квітня.