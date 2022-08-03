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Швейцарія запровадила додаткові санкції проти РФ

Вони набудуть чинності сьогодні з 18.00 за місцевим часом.

Швейцарія запровадила додаткові санкції проти РФ

Швейцарія після ЄС теж запровадила додаткові санкції (сьомий пакет) проти Росії. 

Про це йдеться на сайті Федеральної ради країни.

Заборонено купівлю, імпорт або транспортування золота та золотих виробів з РФ. Також Швейцарія заборонила послуги, пов’язані з цими товарами.

"Федеральна рада відзначає, що жоден із заходів проти Росії не спрямований проти торгівлі сільськогосподарськими чи харчовими продуктами між третіми країнами та Росією. Щоб уникнути перебоїв у платіжних каналах, Федеральна рада зробила два нових винятки щодо операцій, пов’язаних із сільськогосподарською продукцією та постачанням нафти до третіх країн, як це зробив ЄС", - йдеться на сайті ради.

Російському "Сбербанку" заборонили надавати кошти, економічні ресурси чи технічні послуги. У Швейцарії працюють також над тим, аби впорядковано згорнути угоди й продати дочірніх компаній "Сбербанку". 

Раніше - 29 липня - Федеральний департамент з питань економіки, освіти та досліджень (EAER) додав до санкційного списку іще 54 особи та 9 організацій. Тож наразі швейцарський список повністю збігається із санкційним списком ЄС.

Нагадаємо, учора США оновили санкційний список – туди додали також і українських колаборантів.

22 липня сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії набув чинності. А 1 серпня - і ембарго на імпорт російського вугілля.

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