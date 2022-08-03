Швейцарія запровадила додаткові санкції проти РФ

Вони набудуть чинності сьогодні з 18.00 за місцевим часом.

Швейцарія після ЄС теж запровадила додаткові санкції (сьомий пакет) проти Росії.

Про це йдеться на сайті Федеральної ради країни.

Заборонено купівлю, імпорт або транспортування золота та золотих виробів з РФ. Також Швейцарія заборонила послуги, пов’язані з цими товарами.

"Федеральна рада відзначає, що жоден із заходів проти Росії не спрямований проти торгівлі сільськогосподарськими чи харчовими продуктами між третіми країнами та Росією. Щоб уникнути перебоїв у платіжних каналах, Федеральна рада зробила два нових винятки щодо операцій, пов’язаних із сільськогосподарською продукцією та постачанням нафти до третіх країн, як це зробив ЄС", - йдеться на сайті ради.

Російському "Сбербанку" заборонили надавати кошти, економічні ресурси чи технічні послуги. У Швейцарії працюють також над тим, аби впорядковано згорнути угоди й продати дочірніх компаній "Сбербанку".

Раніше - 29 липня - Федеральний департамент з питань економіки, освіти та досліджень (EAER) додав до санкційного списку іще 54 особи та 9 організацій. Тож наразі швейцарський список повністю збігається із санкційним списком ЄС.

Нагадаємо, учора США оновили санкційний список – туди додали також і українських колаборантів.

22 липня сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії набув чинності. А 1 серпня - і ембарго на імпорт російського вугілля.