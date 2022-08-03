​Новий пакет демократії
​Новий пакет демократії
Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
ОК "Південь" про перекидання сил ворога зі сходу на південь: "Є певний маневр, ми його спостерігаємо"
ОК "Південь" про перекидання сил ворога зі сходу на південь: "Є певний маневр, ми його спостерігаємо"
Рашагейт в Італії. Як «праві» за змовою з росіянами зняли уряд Драгі
Рашагейт в Італії. Як «праві» за змовою з росіянами зняли уряд Драгі
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
Українська ППО збила 7 з 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію, – Повітряні Сили
Українська ППО збила 7 з 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію, – Повітряні Сили
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти побудували ще одну переправу біля Херсона

Понтонна переправа використовується для переміщення військової техніки.

Окупанти побудували ще одну переправу біля Херсона
Фото: radiosvoboda.org

Російські військові почали використовувати ще одну поромну переправу через Дніпро після ударів ЗСУ по мостах біля окупованого Херсона.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на супутникові знімки Planet Labs.

Переправа використовується для переміщення військової техніки. Вперше супутник зафіксував її 1 серпня в районі селища Придніпровське Херсонської області, поряд з Антонівським залізничним мостом.

На момент фіксації на переправі перебувало шість одиниць техніки, ще чотири стояли на березі.

Машини на знімку схожі на вантажівки тентів, які зазвичай використовують для перевезення озброєнь, боєприпасів, продовольства тощо. 

Інша понтонна переправа для цивільних діє біля пошкодженого Антонівського автомобільного моста. Супутник зафіксував її роботу.

Нагадаємо, 26 липня ЗСУ завдали удару по Антонівському автомобільному мосту біля Херсона. Пізніше стало відомо, що виведено з ладу і залізничний міст через Дніпро, що перебуває вище за течією.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також