Окупанти побудували ще одну переправу біля Херсона

Російські військові почали використовувати ще одну поромну переправу через Дніпро після ударів ЗСУ по мостах біля окупованого Херсона.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на супутникові знімки Planet Labs.

Переправа використовується для переміщення військової техніки. Вперше супутник зафіксував її 1 серпня в районі селища Придніпровське Херсонської області, поряд з Антонівським залізничним мостом.

На момент фіксації на переправі перебувало шість одиниць техніки, ще чотири стояли на березі.

Машини на знімку схожі на вантажівки тентів, які зазвичай використовують для перевезення озброєнь, боєприпасів, продовольства тощо.

Інша понтонна переправа для цивільних діє біля пошкодженого Антонівського автомобільного моста. Супутник зафіксував її роботу.

Нагадаємо, 26 липня ЗСУ завдали удару по Антонівському автомобільному мосту біля Херсона. Пізніше стало відомо, що виведено з ладу і залізничний міст через Дніпро, що перебуває вище за течією.