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За добу російська армія завдала 24 удари по Донеччині, – МВС

Є вбиті та поранені цивільні.

За добу російська армія завдала 24 удари по Донеччині, – МВС
Фото: МВС

За добу ворог атакував вісім населених пунктів Донеччини.

Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

"Найгарячіше було в Авдіївці, де зафіксовано 11 прильотів. Поліція документувала наслідки обстрілів і допомагала постраждалим", – йдеться у повідомленні.

Окупанти накрили вогнем Авдіївку, Бахмут, Красногорівку, Мар’їнку, Нью-Йорк, Карлівку, Максимільянівку та Піски.

Мирне населення обстрілювали з авіації, ракетних установок, артилерії, РСЗВ "Град" і "Ураган" і танків. Є жертви та поранені.

Було зруйновано та пошкоджено 16 цивільних об’єктів, з них 11 житлових будинків, дачний кооператив, СТО, складське приміщення тощо.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.

Нагадаємо, за повідомленням американського Інституті ведення війни, окупанти вирішили атакувати Авдіївку з окупованої Донеччини. Крім того, росіяни продовжують наступ на селище Піски.

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