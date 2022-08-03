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Окупанти погрожують повторним наступом на Харків, ми готові до будь-яких дій, – Синєгубов

"При спробі піти вперед – ворога чекає лише чергове фіаско та ще більші втрати".

Окупанти погрожують повторним наступом на Харків, ми готові до будь-яких дій, – Синєгубов
Ілюстративне фото
Фото: МВС

В останні дні окупанти поширюють повідомлення щодо можливого повторного наступу на Харків.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Запевняємо: ми готові до будь-яких дій ворога", – наголосив він.

"Наші захисники надійно тримають оборону, не дають ворогу просунутися вперед, хоч той і намагається. Навіть спроби розвідки окупантів – невдалі. Загарбники постійно зазнають втрат в живій силі та техніці. Ми щодня посилюємо фортифікаційні споруди та наші оборонні можливості. При спробі піти вперед – ворога чекає лише чергове фіаско та ще більші втрати", – додав Синєгубов.

Він пояснив, що, не маючи успіхів на фронті, окупанти не лише розповсюджують фейки, але продовжують терор проти мирних людей.

"Маємо інформацію, що найближчими днями ворог посилить ракетні удари по місту Харкову та по районах області. Тому прошу мешканців Харківщини не нехтувати сигналами тривоги, без крайньої потреби не знаходитися на вулиці, а під час тривоги перебувати в укриттях. Тільки з вірою в ЗСУ кожен наближає нашу перемогу!" – додав голова ОВА.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни (ISW) заявляли, що окупанти можуть створювати умови для відновлення наступальних операцій у напрямку Харкова.

Згідно з даними Генштабу, на Харківському напрямку ворог обстрілював райони Харкова, Прудянки, Питомника, Руських Тишок, Нової Миколаївки, Рубіжного, Піщаного, Борщового, Замулівки, Леб’яжого, Коробочкиного, Базаліївки та Басова. Окупанти здійснили висування в напрямку Кочубеївка – Дементіївка, отримали відсіч та відійшли.

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