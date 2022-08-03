Головне за ніч. Середа, 3 серпня

Тривоги, вибухи, важкі бої на сході та півдні. І такі ночі в нас уже понад п’ять місяців…
Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог продовжує використовувати білоруську територію для перекидання в Україну своїх ДРГ.
На кількох напрямках окупанти відійшли з втратами. На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів Сил оборони.
Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 3 серпня – у новині.
Генштаб також інформує, що російські окупанти втратили в Україні вже близько 41 350 військових.
Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
Про інші втрати загарбників – у новині.
У Миколаєві близько п’ятої ранку пролунали потужні вибухи унаслідок ворожих обстрілів.
"Є прильоти. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому зруйнований супермаркет", – повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. На місці вибухів працюють рятувальні служби.
У Харкові вночі 3 серпня прогриміли два вибухи.
Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ракетний обстріл міста вівся з Бєлгорода, за попередньою інформацією, з С-300.
"У Холодногірському районі ворожа ракета влучила в землю. Ще одна російська ракета вдарила по території цивільного промислового об'єкта в Новобаварському районі. Пошкоджено будівлю. Попередньо – постраждалих немає", – зазначив Синєгубов.
Цієї ночі російська армія знову обстріляла Дніпропетровську область. Ударів з артилерії було завдано по Криворізькому району.
В Апостолівській громаді минулося без жертв і руйнувань, в Зеленодольській є пошкодження, повідомив у Телеграм голова ОВА Валентин Резніченко.
"Поцілили прямо по селу Велика Костромка. Там зачепило дитячий садок та церкву. Пошкоджена лінія електропередач. Село без світла. Працюють аварійні бригади. Люди не постраждали", – написав Резніченко.
Окупаційна армія розпочала створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку.
"Цілком ймовірна і підготовка ворожого контрнаступу із подальшими планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області", – йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь".
В ОК також повідомили, що українська авіація завдала трьох ударів по опорних пунктах і один – по скупченню озброєння та техніки ворога в Бериславському та Баштанському районах на Херсонщині.
"Ракетно-артилерійські підрозділи завдали вогневого удару по Чорнобаївці, де розташований пункт базування окупаційних військ", – йдеться в повідомленні.
Підтверджено ліквідацію 20 окупантів, двох танків Т-72, гаубиці "Мста-Б" і ще чотирьох одиниць автомобільної та броньованої техніки.
ЗСУ звільнили ще сім сіл на Херсонщині, окупанти продовжують нищити житловий сектор Донецької області. Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.
Обстрілів та атак зазнали Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Харківська, Миколаївська, Херсонська, Сумська, Чернігівська області.
Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Вінниччині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.
Детальніше – в нашій новині.
Міністерство закордонних справ Китаю викликало посла США у Пекіні Ніколаса Бернса на знак протесту проти поїздки спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі до Тайваню.
Заступник міністра закордонних справ Китаю Сє Фен попередив про серйозні наслідки й повторив, що Китай не сидітиме склавши руки.
Як повідомило китайське державне інформаційне агентство Xinhua, Фен заявив, що США "заплатять ціну за власні помилки" і закликав Вашингтон "негайно виправити свої помилки та вжити практичних заходів для усунення несприятливих наслідків, викликаних візитом Пелосі на Тайвань".
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Тримаймося і наближаємо Перемогу!