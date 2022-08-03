Головне за ніч. Середа, 3 серпня

Вибухи в Миколаєві і Харкові, обстріл Дніпропетровщини, удар ЗСУ по Чорнобаївці.

Тривоги, вибухи, важкі бої на сході та півдні. І такі ночі в нас уже понад п’ять місяців…

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог продовжує використовувати білоруську територію для перекидання в Україну своїх ДРГ.

На кількох напрямках окупанти відійшли з втратами. На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів Сил оборони.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 3 серпня – у новині.

Генштаб також інформує, що російські окупанти втратили в Україні вже близько 41 350 військових.

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Про інші втрати загарбників – у новині.

У Миколаєві близько п’ятої ранку пролунали потужні вибухи унаслідок ворожих обстрілів.

"Є прильоти. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому зруйнований супермаркет", – повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. На місці вибухів працюють рятувальні служби.

У Харкові вночі 3 серпня прогриміли два вибухи.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ракетний обстріл міста вівся з Бєлгорода, за попередньою інформацією, з С-300.

"У Холодногірському районі ворожа ракета влучила в землю. Ще одна російська ракета вдарила по території цивільного промислового об'єкта в Новобаварському районі. Пошкоджено будівлю. Попередньо – постраждалих немає", – зазначив Синєгубов.

Цієї ночі російська армія знову обстріляла Дніпропетровську область. Ударів з артилерії було завдано по Криворізькому району.

В Апостолівській громаді минулося без жертв і руйнувань, в Зеленодольській є пошкодження, повідомив у Телеграм голова ОВА Валентин Резніченко.

"Поцілили прямо по селу Велика Костромка. Там зачепило дитячий садок та церкву. Пошкоджена лінія електропередач. Село без світла. Працюють аварійні бригади. Люди не постраждали", – написав Резніченко.

Окупаційна армія розпочала створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку.

"Цілком ймовірна і підготовка ворожого контрнаступу із подальшими планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області", – йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь".

В ОК також повідомили, що українська авіація завдала трьох ударів по опорних пунктах і один – по скупченню озброєння та техніки ворога в Бериславському та Баштанському районах на Херсонщині.

"Ракетно-артилерійські підрозділи завдали вогневого удару по Чорнобаївці, де розташований пункт базування окупаційних військ", – йдеться в повідомленні.

Підтверджено ліквідацію 20 окупантів, двох танків Т-72, гаубиці "Мста-Б" і ще чотирьох одиниць автомобільної та броньованої техніки.

ЗСУ звільнили ще сім сіл на Херсонщині, окупанти продовжують нищити житловий сектор Донецької області. Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Обстрілів та атак зазнали Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Харківська, Миколаївська, Херсонська, Сумська, Чернігівська області.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Вінниччині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

Детальніше – в нашій новині.

Міністерство закордонних справ Китаю викликало посла США у Пекіні Ніколаса Бернса на знак протесту проти поїздки спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі до Тайваню.

Заступник міністра закордонних справ Китаю Сє Фен попередив про серйозні наслідки й повторив, що Китай не сидітиме склавши руки.

Як повідомило китайське державне інформаційне агентство Xinhua, Фен заявив, що США "заплатять ціну за власні помилки" і закликав Вашингтон "негайно виправити свої помилки та вжити практичних заходів для усунення несприятливих наслідків, викликаних візитом Пелосі на Тайвань".

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!