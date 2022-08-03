​У британській розвідці припускають, що залізничне сполучення між Херсоном і Кримом не працює

У Міністерстві оборони Великобританії припускають, що залізничне сполучення між окупованими Херсоном та Кримом наразі не функціонує.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на дані британської розвідки.

"У результаті українського удару по російському поїзду з боєприпасами в Херсонській області, на півдні України, дуже малоймовірно, що залізничне сполучення, що сполучає Херсон з Кримом, залишається в робочому стані", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 липня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив про удар по залізничному вокзалу у селищі Брилівка. За його словами, було знищено один із важливих логістичних вузлів окупанта. Згодом у оперативному командуванні "Південь" підтвердили влучання по ешелону з російською технікою та військами біля залізничної станції Брилівка на Херсонщині.

Також повідомлялося, що на залізничній станції "Каланчак" у Херсонській області російські окупанти влаштували димову завісу, ймовірно для захисту від ударів HIMARS, та підірвали власний потяг із забезпеченням.

Крім того, після ударів ЗСУ були пошкоджені кілька мостів, зокрема Антонівський міст у Херсоні. Після цього рух мостом закрили.